HTTP скачивание

Для вашего удобства мы предлагаем различные тестовые файлы разных размеров.

Сервер Tele2.net 1MB 10MB 100MB 500MB 1GB 10GB 50GB

Это разреженные файлы, и, несмотря на то, что они находятся на диске, они ограничены не скоростью диска, а скорее процессором.

Сервер RastrNet.ru 1MB 10MB 100MB 500MB 1GB

Скорость до сервера RastrNet.ru не ограничивается для абонентов сети ООО "ЯрТВ".



Чтобы скачать используя систему подобную Unix, попробуйте wget -O /dev/null http://speedtest.rastrnet.ru/1GB.zip

HTTP заливка

После некоторых запросов мы также добавили возможность загрузки данных по HTTP: