HTTP скачивание

Тест скорости (RastrNet.ru)
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Для вашего удобства мы предлагаем различные тестовые файлы разных размеров.
Сервер Tele2.net 1MB 10MB 100MB 500MB 1GB 10GB 50GB
Это разреженные файлы, и, несмотря на то, что они находятся на диске, они ограничены не скоростью диска, а скорее процессором.
Сервер RastrNet.ru 1MB 10MB 100MB 500MB 1GB
Скорость до сервера RastrNet.ru не ограничивается для абонентов сети ООО "ЯрТВ".
Чтобы скачать используя систему подобную Unix, попробуйте wget -O /dev/null http://speedtest.rastrnet.ru/1GB.zip
После некоторых запросов мы также добавили возможность загрузки данных по HTTP:
$ curl -T 100MB.zip http://speedtest.rastrnet.ru/speedtest/upload.php -O /dev/null
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 100.0M 0 192 100 100.0M 3941 410M --:--:-- --:--:-- --:--:-- 416M
Для запуска теста, скачайте для Windows, разархивируйте и нажмите start.bat
Если используете другую операционную систему, скачайте с официального сайта необходимую версию.
Пример использования команды: iperf3 -c speedtest.rastrnet.ru -p5201 -f m -t 10 -P 10 -R