Тест скорости (RastrNet.ru)

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Заливка

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Пинг

мс

Отклонение

мс

HTTP скачивание

Для вашего удобства мы предлагаем различные тестовые файлы разных размеров.
Сервер Tele2.net 1MB   10MB   100MB   500MB   1GB   10GB   50GB  
Это разреженные файлы, и, несмотря на то, что они находятся на диске, они ограничены не скоростью диска, а скорее процессором.
Сервер RastrNet.ru 1MB   10MB   100MB   500MB   1GB  
Скорость до сервера RastrNet.ru не ограничивается для абонентов сети ООО "ЯрТВ".

Чтобы скачать используя систему подобную Unix, попробуйте wget -O /dev/null http://speedtest.rastrnet.ru/1GB.zip

HTTP заливка

После некоторых запросов мы также добавили возможность загрузки данных по HTTP:

$ curl -T 100MB.zip http://speedtest.rastrnet.ru/speedtest/upload.php -O /dev/null
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 100.0M    0   192  100 100.0M   3941   410M --:--:-- --:--:-- --:--:--  416M

Тест скорости iPerf

Для запуска теста, скачайте для Windows, разархивируйте и нажмите start.bat
Если используете другую операционную систему, скачайте с официального сайта необходимую версию.
Пример использования команды: iperf3 -c speedtest.rastrnet.ru -p5201 -f m -t 10 -P 10 -R

Проверка скорости через speedtest.net